Главные мемы 2023 года

15 мемов, веселивших нас в этом непростом году. 1. Николас Кейдж и Педро Паскаль в машине Одним из первых и самых запоминающихся мемов 2023 года стал ролик, в котором Педро Паскаль вместе с Николасом Кейджем едут в машине.
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