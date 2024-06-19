Финансист Бабин назвал два фактора резкого укрепления рубля

Юань резко подешевел к рублю из-за налогового периода в России. Кроме того, на фоне санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра многие владельцы юаней скорее всего избавляются от них, что также приводит к ослаблению китайской валюты.
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