Резервист отряда противодействия беспилотным системам «Барс-НН», начальник одного из подразделений с позывным «Костер» рассказал, как организована служба в Нижегородской области — от прохождения отбора и военной подготовки до проживания, питания и выполнения служебных задач.
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