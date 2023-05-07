Одноразовый пикник. Пластик есть даже в посуде из бумаги и дерева

В мае начинается сезон пикников, и кроме шашлыков массово раскупают одноразовую посуду. Насколько она вредна? Лучше ли использовать вместо пластиковых бумажные тарелки и стаканчики? Или модные и экологичные из дерева, целлюлозы и волокон? Это очень больная тема с двух точек зрения — вреда здоровью человека и экологии.