Одноразовый пикник. Пластик есть даже в посуде из бумаги и дерева

В мае начинается сезон пикников, и кроме шашлыков массово раскупают одноразовую посуду. Насколько она вредна? Лучше ли использовать вместо пластиковых бумажные тарелки и стаканчики? Или модные и экологичные из дерева, целлюлозы и волокон? Это очень больная тема с двух точек зрения — вреда здоровью человека и экологии.
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