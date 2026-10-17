Машина выехала на футбольное поле во время матча в американском Техасе, передает KWCH.Телеканал сообщает, черный пикап сбил нескольких людей, когда проехал по полю, а затем остановился в 90-180 м от него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дрозденко: ситуац...
- Южно-Лыткаринская...
- АА Су-34 пятью ФАБ-5...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым