Меренкова о паре с Галимовым: «Мы веселые и заводные, с хорошей доброй энергетикой. Бывает, что ссоримся, но быстро миримся»

– Поменялся ли ваш настрой на этот сезон после прошлогоднего дебюта в юниорах? Какие выводы сделали для себя? Галимов: После прошлого сезона мы с Вероникой решили, что слишком близко принимали к сердцу все то, что происходит на соревнованиях.