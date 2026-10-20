Вопрос о судьбе дома задали в комментариях в соцсетях губернатора Павла Малкова. Автор комментария отметил, что жильцы должны были бы отметить новоселье еще шесть лет назад, однако "стройка опять стоит, ни одного рабочего, дом не сдан".
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