Вопрос о судьбе дома задали в комментариях в соцсетях губернатора Павла Малкова. Автор комментария отметил, что жильцы должны были бы отметить новоселье еще шесть лет назад, однако "стройка опять стоит, ни одного рабочего, дом не сдан".