Cотрудники наркоконтроля и представители Общественного совета при УМВД встретились с лучшими выпускниками Тамбовской области

В Международный день борьбы с со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом сотрудники наркоконтроля и представители Общественного совета при УМВД встретились с лучшими выпускниками Тамбовской области в рамках проведения ежегодного торжественного мероприятия – Бала медалистов «Вперёд в будущее», который прошёл на базе семейного парка развлечений «Сказочный лес».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии