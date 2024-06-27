Cотрудники наркоконтроля и представители Общественного совета при УМВД встретились с лучшими выпускниками Тамбовской области

В Международный день борьбы с со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом сотрудники наркоконтроля и представители Общественного совета при УМВД встретились с лучшими выпускниками Тамбовской области в рамках проведения ежегодного торжественного мероприятия – Бала медалистов «Вперёд в будущее», который прошёл на базе семейного парка развлечений «Сказочный лес».