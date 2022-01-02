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В Люберцах 11 этажей жилого дома залило кипятком

В Люберцах 11 этажей жилого дома залило кипятком

В подъезде одного из многоквартирных домов в Люберцах Московской области кипятком залило 11 этажей.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Люберцах 11 этажей жилого дома залило кипятком По словам очевидцев, авария произошла в третьем подъезде в доме на улице Весенней.

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