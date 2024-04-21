Маск указал на опасность «вечной войны» после выделения США помощи Украине

Решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине демонстрирует отсутствие стратегии выхода из конфликта и угрожает «вечной войной», заявил 21 апреля американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
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