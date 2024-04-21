СХ

Сергей Храмов

Летящие "Пингвинчики" бомбы с управляемым модулем распрямляя крылышки очень эффективно утилизируют фашисткобандеровские войска. ВСУ уже стоят на низком старте планируя в какую сторону бежать. от "Пингвичиков" разного калибра. РВСН.