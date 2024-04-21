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Маск указал на опасность «вечной войны» после выделения США помощи Украине

Маск указал на опасность «вечной войны» после выделения США помощи Украине

Решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине демонстрирует отсутствие стратегии выхода из конфликта и угрожает «вечной войной», заявил 21 апреля американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Летящие &quot;Пингвинчики&quot; бомбы с управляемым модулем  распрямляя крылышки очень эффективно утилизируют фашисткобандеровские войска. ВСУ уже стоят на низком старте планируя в какую сторону бежать. от &quot;Пингвичиков&quot; разного калибра. РВСН.
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