  • Людмила Харькова
    Они еще не нюхали нашего пороха и не почувствовали огня наших ракет как это было с хранцузами, немецкими нацистами и ...Британский сапог ...
  • Людмила Харькова
    И где этот лосось? Опять за бугор по бросовым ценам сплавили или подавили бульдозерами? Мы его видим на прилавках сво...Росрыболовство за...
  • Иващенко Елена
    Как показало время -реформа безобразная. Результат - была разрушена одна из лучших систем здравоохранения и пришла си...Мясников раскрити...

Эксперт Вайн раскрыл новую цель США в отношении России, поражающую своими масштабами

Старший аналитик “Евразия групп” Али Вайн дал интервью американской газете The Washington Post. Политолог рассказал, что несмотря на экономическое и политическое давление Россия и Китай способны эффективно бороться с американской гегемонией.

Комментарии
