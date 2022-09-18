Вечерняя Москва

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В жилых домах Москвы начали включать отопление

В жилых домах Москвы начали включать отопление

В жилых домах Москвы начали включать отопление, полностью система заработает в течение пяти дней. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 18 сентября.

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