В жилых домах Москвы начали включать отопление, полностью система заработает в течение пяти дней. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 18 сентября.
В жилых домах Москвы начали включать отопление, полностью система заработает в течение пяти дней. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 18 сентября.
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