В День знаний в Московском районе открыли инновационный корпус школы №537

В Московском районе Петербурга открыли первую школу сети инженерно-технической и естественно-научной направленностей, которая стала партнером «Политеха» в области подготовки школьников и учителей.
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