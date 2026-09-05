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ИА Регнум

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МАГАТЭ: в районе Запорожской АЭС вступило в силу временное перемирие

МАГАТЭ: в районе Запорожской АЭС вступило в силу временное перемирие

Локальное соглашение о прекращении огня в районе Запорожской АЭС при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вступило в силу.

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