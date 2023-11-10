Транспортная прокуратура начала проверку из-за потери связи с Ан-2 на Чукотке

Магаданская транспортная прокуратура подтвердила потерю связи с грузовым самолетом Ан-2, который следовал по маршруту Певек-Полярный Чукотского автономного округа, проводятся поисково-спасательные мероприятия.
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