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Регионы России

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5G-связь доступна в 16 российских городах, расширение запланировано до 2026 года

5G-связь доступна в 16 российских городах, расширение запланировано до 2026 года

На первом этапе сервисы 5G стали доступны в Москве, Твери, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Ярославле, Уфе, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

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