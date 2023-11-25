Глава Гагаузии: власти Молдавии мешают поставкам в регион доступного газа

РИАМО - 25 ноя. Глава автономии Евгения Гуцул написала в своем Telegram-канале, что власти Молдавии нарушают законодательство, препятствуя поставкам газа в Гагаузия по более низкой цене, передает РИА Новости.
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