Какое стекло лучше разбить в автомобиле, если ключи остались внутри?

В ситуации, когда открыть машину очень надо, а ключей нет, побывали многие. Кто-то их оставлял в машине, кто-то терял, кто-то забывал, но сигнализация добросовестно сработала, а значит в салон попасть нереально.
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