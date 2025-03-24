Что Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна и есть ли шанс на выздоровление?

По словам супруги режиссера, происходящее с ее мужем - одна из двух самых страшных трагедий в ее жизни Тигран Кеосаян продолжает оставаться в коме уже почти три месяца после перенесенной клинической смерти в декабре 2024-го.
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