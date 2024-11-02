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2 ноября: какой сегодня праздник?

2 ноября: какой сегодня праздник?

Что можно, а что запрещено делать в этот день. 123RF/legion-media.ru Сегодня суббота, 2 ноября. Какие праздники отмечаются в этот день?В мире День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

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