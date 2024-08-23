«Все надоело»: Подольская и Пресняков решились на важные перемены на 15-м году брака

Наталья Подольская и Владимир Пресняков раскрыли секрет крепких отношений. Что помогает супругам сохранить романтику на протяжении 14 лет? Какие традиции есть в их семье? Почему артисты передумали строить новый дом? На что Подольская собралась потратить материнский капитал? И хотят ли сыновья знаменитостей пойти по их стопам? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».