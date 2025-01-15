Правительство подготовит предложения по поддержке строительства жилья

Минпромторг и Минстрой должны подготовить предложения по поддержке жилищного строительства и производства стройматериалов Вице-премьер России Александр Новак поручил двум ведомствам подготовить предложения по поддержке жилищного строительства и производства стройматериалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)