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Правительство подготовит предложения по поддержке строительства жилья

Правительство подготовит предложения по поддержке строительства жилья

Минпромторг и Минстрой должны подготовить предложения по поддержке жилищного строительства и производства стройматериалов Вице-премьер России Александр Новак поручил двум ведомствам подготовить предложения по поддержке жилищного строительства и производства стройматериалов.

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