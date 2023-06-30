Человечество эксплуатирует треть всех видов позвоночных на Земле

Современное человечество можно назвать не только «сверххищником», занявшим место на вершине множества пищевых цепочек, но и «сверхэксплуататором», который использует другие виды ради самых разных целей, ставя многие из них на грань выживания.
Современное человечество можно назвать не только «сверххищником», занявшим место на вершине множества пищевых цепочек, но и «сверхэксплуататором», который использует другие виды ради самых разных целей, ставя многие из них на грань выживания.
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