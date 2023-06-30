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Человечество эксплуатирует треть всех видов позвоночных на Земле

Человечество эксплуатирует треть всех видов позвоночных на Земле

Современное человечество можно назвать не только «сверххищником», занявшим место на вершине множества пищевых цепочек, но и «сверхэксплуататором», который использует другие виды ради самых разных целей, ставя многие из них на грань выживания.

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