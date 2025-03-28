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В России могут ввести обязательный техосмотр перед продажей подержанных авто

В России могут ввести обязательный техосмотр перед продажей подержанных авто

В России рассматривают возможность введения новых правил при продаже автомобилей с пробегом. По данным издания «За рулем», Министерство промышленности и торговли предлагает обязать владельцев проводить технический осмотр перед заключением сделки купли-продажи.

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