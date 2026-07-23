Автомат спас бойца от FPV-дрона врага при штурме Благодатного

Корреспондент Zvezdanews Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с бойцами 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», которые штурмовали Благодатное в Запорожской области.