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RT Russia

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Политолог Шаповалов: новые санкции Евросоюза не изменят ситуацию для России

Политолог Шаповалов: новые санкции Евросоюза не изменят ситуацию для России

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что санкции Евросоюза против России не принесли результатов, и новые ограничения вряд ли изменят ситуацию.

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