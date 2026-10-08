Политолог Шаповалов: новые санкции Евросоюза не изменят ситуацию для России

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что санкции Евросоюза против России не принесли результатов, и новые ограничения вряд ли изменят ситуацию.
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