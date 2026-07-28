Окруженные толпой разгневанных грузин россияне показали им сердечки и попали на видео

Толпа разгневанных грузин окружила российских туристов на электрокаре в Тбилиси и попала на видео. Кадры публикует аккаунт @msktbilisi в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии