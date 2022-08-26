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Уникальный проект СКИФ обеспечит России технологический суверенитет на многие десятилетия

Уникальный проект СКИФ обеспечит России технологический суверенитет на многие десятилетия

Прямо сейчас в России ведется работа над уникальным проектом, который сможет обеспечить нам технологический суверенитет на многие десятилетия вперед.

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