Прямо сейчас в России ведется работа над уникальным проектом, который сможет обеспечить нам технологический суверенитет на многие десятилетия вперед.
Популярные статьи
- «Антарктиду освободи, клоун под кокаином»: американский режиссер поиздевался над Зеленским
- Экс-советник ЦРУ Рикардс: золотой запас России имеет неприятную для США особенность
- Муниципалитет Лейпцига поддержал показ фильма Оливера Стоуна «Украина в огне» на кинофестивале, что вызвало гнев украинских «активистов»
Свежие комментарии