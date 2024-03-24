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Игры закончились, счет открыт: Песков произнес «запретное слово»

Игры закончились, счет открыт: Песков произнес «запретное слово»

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Комментарии
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А
Александр
У нас должен быть один аргумент в отношении всех прибывающих на Украину: - Вас тут не стояло! Бить жестоко и без оглядки. Это уже нелюди. Россию, по сути, объявили вне закона. Их закона. Пора жестко устанавливать свои. Все разговоры - это не закон. Закон - это когда за гриву и в морду. К нам уже прислали не террористов, а просто палачей, которые убивали граждан России за деньги. Стерпеть подобное, значит, себя не уважать. Д. Медведев сказал что делать.
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13 час.
ВМ
Виктор Мальцев
я ему не верю после того как он поцеловал ручку Пугачёвой..
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13 час.

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