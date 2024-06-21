Жителю Калуги грозит срок за незаконное хранение оружия

При обыске в частном доме у жителя Калуги нашли видоизмененное огнестрельное оружие и теперь ему грозит реальный срокПри обыске в частном доме у жителя Калуги нашли видоизмененное огнестрельное оружие и теперь ему грозит реальный срок.