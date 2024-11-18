Кассовые сборы “Дикого робота” достигли важной отметки и превысили $300 милли...

Кассовые сборы “Дикого робота” достигли важной отметки и превысили $300 миллионовАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов мультфильма “Дикий Робот” от студии DreamWorks за восьмой уик-энд.
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