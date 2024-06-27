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Петербургский дневник

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Президент Конго в четверг обсудит с Путиным урегулирование конфликта на Украине

Он не планирует посещать Киев после визита в Москву Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо рассказал в интервью РИА Новости, что в четверг обсудит с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

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