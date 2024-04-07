Почему битва за Часов Яр может стать одним из поворотных моментов СВО

В НАТО впервые публично допустили поражение Украины и оставление территорий Донбасса и Новоросии. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, это неминуемо произойдет, если западный блок не нарастит военную помощь киевскому режиму.
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