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Суровикина пытаются нейтрализовать, кто пытается «вывести из игры» боевого генерала

Суровикина пытаются нейтрализовать, кто пытается «вывести из игры» боевого генерала

Суровикина пытаются нейтрализовать, кто пытается «вывести из игры» боевого генерала Татьяна МарковаПока информационные ленты заполняются всё новыми данными о прорыве наших воинов в Авдеевке, противник использовал уже привычный прием отвлечения внимания от нескольких критических моментов для ВСУ.

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