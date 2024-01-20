Суровикина пытаются нейтрализовать, кто пытается «вывести из игры» боевого генерала Татьяна МарковаПока информационные ленты заполняются всё новыми данными о прорыве наших воинов в Авдеевке, противник использовал уже привычный прием отвлечения внимания от нескольких критических моментов для ВСУ.
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