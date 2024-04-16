Челябинские баскетболистки вышли в финал высшей лиги чемпионата России

БК «Славянка» разгромила в полуфинале «Енисей-2» из Красноярского края. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник, 15 апреля, челябинский БК «Славянка» одержал в гостях уверенную победу над командой «Енисей-2».
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