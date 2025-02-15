Война будущего и дронов. ВСУ создают под Суджей смертельную линию обороны Юлия СоколоваНад приграничными районами не утихают боевые действия, и война будущего и дронов, ВСУ создают под Суджей смертельную линию обороны — новая тактика Киева, рассчитанная на широкое применение беспилотников для удержания позиций.