Война будущего и дронов. ВСУ создают под Суджей смертельную линию обороны Юлия СоколоваНад приграничными районами не утихают боевые действия, и война будущего и дронов, ВСУ создают под Суджей смертельную линию обороны — новая тактика Киева, рассчитанная на широкое применение беспилотников для удержания позиций.
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