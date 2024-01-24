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Теннисист Медведев не сможет возглавить рейтинг ATP после Australian Open

Теннисист Медведев не сможет возглавить рейтинг ATP после Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев не сможет возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) даже в том случае, если станет победителем турнира.

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