Движение по трассе "Джубга-Сочи" восстановлено

Движение по трассе "Джубга-Сочи", ранее перекрытой в обоих направлениях из-за схода селевых потоков в районе поселка Гизель-Дере, восстановлено также в обоих направлениях, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Красноярскому краю.