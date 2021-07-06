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Движение по трассе "Джубга-Сочи" восстановлено

Движение по трассе "Джубга-Сочи" восстановлено

Движение по трассе "Джубга-Сочи", ранее перекрытой в обоих направлениях из-за схода селевых потоков в районе поселка Гизель-Дере, восстановлено также в обоих направлениях, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Красноярскому краю.

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