Вакансий с «удаленкой» стало больше

Российские предприятия стали проявлять больше интереса к поиску сотрудников на удаленной основе – за год количество вакансий с таким режимом работы увеличилось в два раза, а предложения по зарплатам для дистанционно работающих выросло примерно на 15%.
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