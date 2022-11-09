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Дисквалификация Исламхана официально закончилась. Он уже может тренироваться с профессиональной командой

Бауыржан Исламхан отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил KazFootball. С сегодняшнего дня полузащитник может начать тренироваться с профессиональной командой, а в декабре подписать профессиональный контракт.

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