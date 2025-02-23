В США заявили о подготовке Европы к удару по Америке

Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе© РИА Новости / Алексей Витвицкий 16,6 тыс прочтений Вчера У Евросоюза есть несколько рычагов давления на США в случае введения Вашингтоном новых торговых пошлин, пишет Hill.