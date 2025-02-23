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В США заявили о подготовке Европы к удару по Америке

В США заявили о подготовке Европы к удару по Америке

Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе© РИА Новости / Алексей Витвицкий  16,6 тыс прочтений Вчера У Евросоюза есть несколько рычагов давления на США в случае введения Вашингтоном новых торговых пошлин, пишет Hill.

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Комментарии
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Лев Добрый
И смех, и грех в одном флаконе! Не смешите лапы русского медведя!😜👈👍
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