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Путин назвал «секретом» возможность ударов по производствам для ВСУ в Британии

Путин назвал «секретом» возможность ударов по производствам для ВСУ в Британии

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Киргизию, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провел ряд двусторонних встреч.

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