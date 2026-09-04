В ООН рассмотрят угрозы Зеленского гражданской авиации, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что тема угроз Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации будет рассмотрена в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций.
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И что с того ? Велят карлику не взрывать и карлик послушается ? КУРАТОРЫ (НАЧАЛЬСТВО) У НЕГО В ВАШИНГТОНЕ И ЛОНДОНЕ И ПЛЕВАТЬ ОН ХОТЕЛ НА ООН ????