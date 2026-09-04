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В ООН рассмотрят угрозы Зеленского гражданской авиации, заявила Захарова

В ООН рассмотрят угрозы Зеленского гражданской авиации, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что тема угроз Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации будет рассмотрена в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций.

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