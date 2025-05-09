Кузбасские полицейские «оживили» фронтовые фотографии участника Великой Отечественной войны ветерана МВД Анны Васильевны Котенко

В преддверии Дня Великой Победы сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу при поддержке Общественного совета при областном полицейском Главке создали клип, главной героиней которого стала участник Великой Отечественной войны, ветеран МВД, ветеран органов госбезопасности, легендарная пулеметчица Анна Васильевна Котенко.
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