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Боррель заявил о неспособности Украины добиться быстрой победы над Россией

Боррель заявил о неспособности Украины добиться быстрой победы над Россией

Украина неспособна добиться победы над Россией в ближайшем будущем. Об этом на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, его слова привел ТАСС.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Это потому, что сторонниками Украины являются европейская и пиндосовская фашистня. А Россия знает как хреначить фашистов.
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