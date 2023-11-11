Боррель заявил о неспособности Украины добиться быстрой победы над Россией

Украина неспособна добиться победы над Россией в ближайшем будущем. Об этом на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, его слова привел ТАСС.
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