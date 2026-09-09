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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоан Лапорта: «Ямаль великолепен. У него исключительные качества, он гений. Номинация на «Золотой мяч» более чем заслуженна. Буду безмерно рад, если игрок «Барсы» выиграет»

Президент «Барселоны»  Жоан Лапорта высказался о включении вингера команды  Ламина Ямаля в число номинантов на «Золотой мяч».

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