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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр Федотов о Станковиче в матче с «Динамо»: «Его надо было удалять – похлопал и показал, как отсчитывают деньги. Жест с целью дискредитации судей»

Экс-арбитр Федотов о Станковиче в матче с «Динамо»: «Его надо было удалять – похлопал и показал, как отсчитывают деньги. Жест с целью дискредитации судей»

В игре 28-го тура Мир РПЛ тренер «Спартака» получил желтую карточку за несогласие с решением судьи. «Что касается поведения Станковича, конечно, его надо было удалять.

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