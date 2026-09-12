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Царьград

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В Ростовской области баня сгорела из-за ошибки при монтаже дымохода

В Ростовской области баня сгорела из-за ошибки при монтаже дымохода

В хуторе Красный Яр Каменского района ночью 8 сентября сгорела летняя кухня, оборудованная под баню. Огонь уничтожил строение полностью — площадь пожара составила 50 квадратных метров.

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