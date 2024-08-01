Экс-глава Транспортной дирекции Башкирии пойдет под суд за взятку иномаркой и путевками в Турцию

УФА, 1 августа, ФедералПресс. В Башкирии республиканская прокуратура утвердила обвинение уголовному делу, возбужденному против бывшего руководителя государственного казенного учреждения «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» Мансафа Низакаева.
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