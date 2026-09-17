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Зачистка котла под Харьковом и подробности убийства Тархова: новости 17 сентября

Зачистка котла под Харьковом и подробности убийства Тархова: новости 17 сентября

"112" Российские военные завершают зачистку волчанского котла в Харьковской области, а в Самарском областном суде прозвучали новые детали дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.

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